Білоруська залізниця завершить електрифікацію ділянки Осиповичі-Жлобин в грудні 2012 р.

Мінськ. Білоруська залізниця планує завершити електрифікацію ділянки Осиповичі-Жлобин в грудні 2012 року, що дозволить організувати рух вантажних і пасажирських поїздів на даній ділянці на електротязі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі БЗ, таким чином буде завершено реалізацію першого етапу масштабного інвестиційного проекту з електрифікації залізничних ліній на ділянках Гомель-Жлобин-Осиповичі і Жлобин-Калинковичи.

У прес-центрі відзначили, що під час підготовки до реалізації другого і третього етапів проекту ведуться проектно-вишукувальні роботи з електрифікації дільниць Гомель-Жлобин (86 км) і Жлобин-Калинковичи (101 км).

«Також продовжується виконання проектно-вишукувальних робіт з електрифікації ділянки Молодечно-Гудогай-Держкордон в рамках реалізації спільного проекту з АТ «Литовські залізниці» з електрифікації напрямку Молодечно-Гудогай-Держкордон-Кяна-Н.Вільня. Планується, що в лютому поточного року УП «Белжелдорпроект» завершить роботу над архітектурним проектом «Електрифікація напряму Молодечно-Гудогай-Держкордон», що дозволить розпочати вибір генерального підрядника на будівництво об`єкта на конкурсній основі», - підкреслили в прес-центрі БЗ.

Як відзначили в прес-центрі БЗ, електрифікація ділянок Гомель-Жлобин-Осиповичі і Жлобин-Калинковичи і подальше переведення на електротягу руху вантажних і пасажирських поїздів дозволить на 26% знизити собівартість перевезень і на 15% скоротити споживання паливно-енергетичних ресурсів. Буде суттєво поліпшена екологічна обстановка на прилеглих територіях. Крім цього, на 24% збільшиться технічна та маршрутна швидкість руху поїздів, на 54% зросте продуктивність вантажних локомотивів. Білоруська залізниця завершить електрифікацію ділянки Осиповичі-Жлобин в грудні 2012 року

Довідка УНІАН. Проект з електрифікації ділянок Гомель-Жлобин-Осиповичі і Жлобин-Калинковичи реалізується в рамках Державної програми розвитку залізничного транспорту Республіки Білорусь на 2011-2015 роки. Згідно з програмою, на ділянках Осиповичі-Гомель, Жлобин-Калинковичи і Молодечно-Гудогай-Держкордон буде електрифіковано 387 км залізничних ліній.