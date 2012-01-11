Залізниці України в грудні збільшили середньодобове завантаження на 9%

За підсумками експлуатаційної роботи за грудень 2011 залізниці України збільшили середнє щодобове навантаження на 9,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року. - до 1,088 млн. тонн вантажів.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), лідером зі збільшення середньодобового завантаження стала Південно-Західна залізниця, де цей показник зріс на 43,2%, порівняно з груднем 2010 року.

Середньодобове завантаження зросло на Південній залізниці - на 15,7%, Львівській - на 12,3%, Одеській - на 6,7%, Придніпровській - на 6%, Донецькій - на 4,9%.

Протягом грудня 2011 року в середньому за добу вивантажувалося близько 17,3 тис. вагонів - на 7,4% більше рівня грудня 2010 року.

«Покращення показників експлуатаційної роботи залізниць відбулося завдяки ефективній організації перевізного процесу та більш раціональному використанню рухомого складу», - йдеться в повідомленні прес-служби Укрзалізниці.

Довідка УНІАН. Українські залізниці в грудні 2011 року прискорили обіг вантажних вагонів на 1,2%, порівняно з аналогічним показником 2010 року, - до 5,76 доби. Середній обіг навантаженого вагона в грудні 2011 року склав 2,99 доби. Протяжність вантажного рейсу вагона в грудні 2011 року в середньому склала 524,8 км.

У 2010 році обіг вантажного вагона зріс на 12,3%, порівняно з 2009 роком, - до 6,27 доби. Обіг навантаженого вагона становив 2,98 доби.