Донецька залізниця у 2011 році збільшила завантаження на 7,5%

Донецька залізниця (ДЗ) у 2011 році збільшила завантаження на 7,5% у порівнянні з 2010 роком — до 153 млн. тонн вантажів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі дороги, всього протягом 2011 року ДЗ завантажила 39% загального обсягу всіх залізниць України.

Cередньодобове завантаження на ДЗ у 2011 році становило 419 тис. тонн.

Вантажообіг за 2011 рік зріс на 9,7% у порівнянні з 2010 роком - до 41 390 млн. т/км.

Також Донецька залізниця повідомила, що 55,1% вантажів, перевезених по ДЗ, становило кам`яне вугілля - протягом року його завантажено 84,378 тонн (в середньому за добу — 231 тис. тонн, або 3369 вагонів).

Крім того, одними з основних вантажів були чорні метали — 16,849 млн. тонн, флюси — 13,007 млн. тонн, кокс – 9,977 млн. тонн, нафтопродукти — 4,595 млн. тонн, будівельні матеріали — 4,318 млн. тонн тощо.

Середня вага вантажного потяга брутто становила 3295 тонн. Середня технічна швидкість становила 38,8 км/год. Середній пробіг локомотива становив 396 км за добу.

Довідка УНІАН. У 2010 році Донецька залізниця відправила 142,36 млн. тонн вантажів, що становить 39,8% загального обсягу вантажів залізниць України.

Cередньодобове завантаження у 2010 році становило 390 тис. тонн - на 8,3% більше, ніж у 2009 році.

Середня вага вантажного потяга брутто у 2010 році становила 3303 тонни - на 1,5% більше, ніж у 2009 році.