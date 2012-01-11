«Бориспіль» залучить в «Укргазбанку» кредитну лінію на 50 млн. доларів

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» залучить у 2012 році кредитну лінію у розмірі 50 млн. доларів у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Про це сказано в повідомленні про акцепт пропозиції в рамках відповідних торгів, оприлюднений на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, лінія залучається на 2012 рік.

Вартість обслуговування кредиту становитиме 224 млн. грн.

Залучені кошти буде спрямовано для своєчасного фінансування будівництва нового термінального комплексу D.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% в порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. чоловік.

В даний час аеропорт «Бориспіль» проводить реконструкцію і будівництво нового термінального комплексу D запланованою пропускною спроможністю 3 тис. чол. Заплановане введення в експлуатацію – кінець 2011 – початок 2012 року.

Будівництво терміналу фінансується за рахунок коштів кредиту, наданого Японським банком JBIC (167 млн. дол.), і власних коштів аеропорту. В листопаді 2011 року Кабінет міністрів України збільшив вартість будівництва термінального комплексу D на 16% - до 856 млн. грн.

ПАТ АБ "Укргазбанк" (Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 92,9998%.