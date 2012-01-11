Метро на Троєщину побудують столичні підприємства за кошти інвесторів

Четверта гілка Київського метрополітену, яка забезпечить підземним сполученням найбільший житловий масив столиці, будуватиметься за схемою державно-приватного партнерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, розпорядження про включення вказаного проекту в перелік об`єктів, які потребують залучення інвестицій, підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Це буде прецедент фінансування такого масштабного інфраструктурного проекту із залученням інвестора не тільки для Києва, але й для України загалом. Будувати четверту гілку метро ми будемо за схемою державно-приватного партнерства – найближчим часом відбудеться конкурс, і вже цього року ми зможемо приступити до реалізації проекту», – повідомив О.Попов.

За його словами, замовником підготовчих робіт з реалізації проекту стане комунальне підприємство «Київсистемоменеджмент». А до безпосереднього будівництва четвертої гілки підземки активно залучатимуть саме столичні підприємства – як виробників будматеріалів, так і підрядні організації.

Голова КМДА відзначив, що будівництво такого масштабного інфраструктурного об`єкта не тільки істотно поліпшить транспортну ситуацію в нашому місті, але й обов`язково стане могутнім поштовхом для розвитку економіки столиці.

“Ймовірно, інвестор, який долучиться до реалізації проекту, буде іноземним, проте будувати намагатимемося максимально власними силами, віддаючи перевагу найякіснішим будматеріалам і послугам саме київських підприємств», – запевнив О.Попов.

Він поінформував, що проекти ділянок Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, а також будівництво I черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина-Осокорки від вул. Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо «Троєщина» вже розроблено і затверджено сесією Київради. Зараз тривають проектні та підготовчі роботи.