Крюківський ВБЗ у 2011 році зменшив випуск пасажирських вагонів на 33,3%

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук Полтавської обл.) в 2011 році у порівнянні з 2010 роком зменшило випуск пасажирських вагонів на 33,3%, або на 14 вагонів - до 28 шт.

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, зменшення обсягів виробництва пасажирських вагонів пов`язана з браком покупців.

Нагадаємо, Крюківский вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10 750 шт.

Довідка УНІАН. ПАО «Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється у більш ніж 20 країн світу.

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виготовив 9090 вантажних вагонів.