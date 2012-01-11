Південна залізниця має намір залучити кредит у російського “Газпромбанку”

Південна залізниця має намір залучити кредит у ВАТ “Газпромбанк” (РФ) на суму 205 млн. дол.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Державних закупівель.

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 6 січня 2012 року, кредитний договір планується укласти до 5 лютого 2012 року.

Кредит буде надано на три роки. Вартість залучених ресурсів - 25,42625 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством — це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

ВАТ "Газпромбанк" входить в трійку найбільших банків Росії за всіма основними показниками і займає третє місце у списку банків Центральної і Східної Європи за розміром власного капіталу.