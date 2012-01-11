Тарифи на перевезення вантажів залізницею за 2011 р. виросли на 13%

Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом за 2011 рік виросли у порівнянні з 2010 роком на 13,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, тарифи на перевезення вугілля виросли на 12,9%, залізняку — на 14,6%, мінерально-будівельних вантажів — на 13%, чорних металів — 14,7%, хімічних і мінеральних добрив — на 12,9%.

Крім того, тарифи на перевезення коксу за 2011 рік виросли на 14,4%, хімічних вантажів (лакофарбних матеріалів, клеїв, оксидів тощо.) - на 13%, зерна і продуктів помолу — на 8,4%, лісових вантажів (лісо- і пиломатеріалів) — на 13,1%, цементу — на 12,9%.

Довідка УНІАН. За період з 2003 по 2011 рік максимальне зростання тарифів на перевезення вантажів було зафіксоване за підсумками 2008 (на 49%) і 2005 (на 39,3%) років.