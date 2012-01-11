АМКУ дозволив «Азовобщемашу» орендувати ЦМК аеропорту “Маріуполь” на 49 років

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПАТ «Азовобщемаш» (входить до ПАТ «Азовмаш», Маріуполь, Донецька обл.) орендувати цілісний майновий комплекс комунального підприємства «Аеропорт Маріуполь» строком на 49 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Азовмашу».

У повідомленні наголошується, що таке рішення було ухвалене з метою надання допомоги місту, на яке були перекладені обов`язки з утримання аеропорту. Фінансування об`єкта обходитиметься орендареві як мінімум у 800 тис. грн. на місяць.

Підписання договору оренди планується на кінець січня 2012 року.

За інформацією помічника президента ПАТ «Азовмаш» Костянтина ІВАЩЕНКА, відновлення рейсів на Київ і Москву потребуватиме чимало зусиль і коштів. Також сьогодні розглядається питання організації повітряного сполучення з Афінами, «можливо, буде зроблено упор на авіаспорт».

Довідка УНІАН. ПАТ «Азовобщемаш» входить до групи «Азовмаш», яка здійснює управління провідними світовими виробниками і розробниками вантажних вагонів і платформ, конвертерного, доменного, гірничорудного, кранового обладнаня, бронетехніки, автотопаливозаправників і перевізників, заправної космічної техніки: ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ПАТ «Азовобщемаш», ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», ВАТ «Маріупольський термічний завод».

До складу акціонерів ВАТ “Азовмаш” у 2011 році ввійшов народний депутат України Юрій ІВАНЮЩЕНКО, який раніше виступав інвестором підприємства.

Аеропорт в м. Маріуполь почав будуватися в 1967 році; до 1993 р. аеропорт «Маріуполь» перебував у складі Донецького об`єднаного авіазагону.

1 листопада 2001 р. аеропорт «Маріуполь» був переданий в довгострокову оренду у ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» і був структурним підрозділом ВАТ «ММК ім. Ілліча», яке провело масштабну реконструкцію аеропорту, внаслідок чого його пропускна спроможність збільшилася до 200 пасажирів на годину.

26 травня 2004 р. аеропорт одержав статус міжнародного.

У 2004 році через аеропорт було перевезено 11 тис. пасажирів; у 2006 році було перевезено 18 тис. пасажирів, а в 2007 році понад 20 тис. З 2009 року з аеропорту Маріуполь не здійснюються регулярні рейси.

На початку 2011 року оренда була припинена і аеропорт було повернуто в комунальну власність міста Маріуполя.