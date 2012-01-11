В Україні введено нову класифікацію автодоріг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 4203-VI "Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування», прийнятий Верховною Радою України 20 грудня 2011 року.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, згідно з новою класифікацією автомобільні дороги державного значення підрозділяються на міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги, а місцевого значення - на обласні та районні дороги.

Раніше територіальні автодороги мали статус місцевого значення.

Переліки доріг державного та місцевого значення, зокрема їхніх ділянок, що суміщаються з вулицями міст та інших населених пунктів, затверджуються відповідно урядом, Радою міністрів АР Крим і обласними державними адміністраціями один раз на три роки.

Закон набирає чинності з дня його офіційної публікації.