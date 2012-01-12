До деяких законів у сфері телебачення та радіомовлення внесли зміни

Верховна Рада України увалила в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів з 413, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”. Після отримання таких висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.