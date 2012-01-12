У Херсоні планують побудувати шляхопровід вартістю до 150 млн. грн.

У Херсоні до кінця цього року планують побудувати шляхопровід, який з`єднає дві частини міста, вартістю до 150 млн. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій ХОМЕНКО на спеціальній нараді з питання реалізації даного проекту в Херсонській ОДА.

"Голова обласної державної адміністрації, Микола Михайлович (КОСТЯК - УНІАН) поставив чітке завдання - до кінця року відкрити мостовий перехід", - зазначив А.ХОМЕНКО.

Як повідомив на нараді А.ХОМЕНКО, автомобільний мостовий перехід через залізничні колії в районі Бериславського шосе та вул. Залаегерсег розглядався у 1968 році і був запроектований Генеральним планом розвитку м. Херсона в 1986 році. У 1989 році було розпочато проектування переходу НДІ «Мосдорпроект», але проектування не завершили. Після 1992 року питання щодо будівництва мостового переходу підняли в 2002 році, під час оновлення Генерального плану Херсона. Мостовий перехід був передбачений в Генеральному плані 2003 року, і під час корекції його в 2008 році.

Планується, що мостовий перехід буде з`єднувати між собою спальні райони міста - Таврійський, Північний і житловий район ХБК в районі вулиці Залаегерсег.

Будівництво мостового переходу вирішить транспортне питання і в центральній частині міста, розвантаживши цей напрямок за рахунок перенаправлення транспортних потоків із західної та північної частини міста на східний напрямок.

Орієнтована вартість будівництва на 2008 рік становила близько 600 млн. грн. Проте після проведення концептуального конкурсу на кращу пропозицію мостового переходу було запропоновано проектне рішення, яке значно спростило концепцію шляхопроводу, шляхом переведення транспортних потоків з мостових переходів у підземні тунелі, що знизило його вартість до 120-150 млн. грн.

Вартість розробки нового проекту також в 2 рази дешевша першого - 3,6 млн. грн., замість 7-8 млн. грн.

Також планують залучити для реалізації проекту місцеві підприємства, наприклад, завод «Паллада», який може побудувати водостійкі залізобетонні конструкції для тунелів.

Фінансування даного проекту планується з міського і центрального бюджетів на основі співфінансування.

За результатами наради прийнято рішення вийти на питання про концепцію будівництва до кінця січня.