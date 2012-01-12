У Києві минулого року з вини пішоходів сталося понад 300 ДТП

Минулого року у Києві через недотримання пішоходами вимог Правил дорожнього руху було зафіксовано 305 дорожньо-транспортних пригод, в яких 42 особи загинуло та 270 – травмовано.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва.

За даними управління, загалом 2011 року на автошляхах столиці за участю пішоходів сталося 1070 автопригод, в яких 104 особи загинули та 1044 отримали травми різного ступеню тяжкості.

«Якщо говорити про пішоходів, що потрапили під колеса з власної вини, то в столиці у переважній більшості випадків необачні громадяни потрапляли в біду через те, що переходили дорогу в непередбаченому для того місці та через неочікуваний вихід на проїзну частину. На ці порушення припадає 93% всіх пригод зареєстрованих через недотримання та нехтування вимогами Правил дорожнього руху та особистої безпеки», - зауважили в ДАІ.

Крім того, за першу декаду нового 2012 року в автоаваріях постраждали 14 осіб.