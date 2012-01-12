Один українець загинув і двоє постраждали внаслідок ДТП в Угорщині
14:11, 12 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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Один українець загинув і двоє постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 січня в Угорщині.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив не брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, легковий автомобіль «Шкода Октавія» зіткнувся з роздільним бар’єром та в’їхав у стічний канал. Внаслідок аварії загинув водій автомобіля – громадянин України, ще двоє українців отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.
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