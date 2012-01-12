Додаткові квоти для українських автоперевізників надали 13 країн

У 2011 році додаткові квоти дозволів для українських міжнародних автоперевізників надали 13 країн.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, річні квоти дозволів для України збільшили: Фінляндія - на 2850 штук, Туреччина - на 5000 штук, Азербайджан - на 300 штук, Італія - на 1300 штук, Македонія - на 400 штук, Чехія - на 2000 штук, Греція - на 1060 штук, Словаччина - на 2900 штук, Сербія - на 600 штук, Латвія - на 500 штук, Словенія - на 650 штук, Румунія - на 8000 штук, Угорщина - на 3000 штук.

Пропозиції щодо обміну додатковими дозволами на 2011 рік направлялися до Таджикистану, Узбекистану, Азербайджану і Чехії. Ведуться переговори щодо внесення змін до Угод про міжнародні автомобільні перевезення з Латвією, Вірменією, Туреччиною, Фінляндією, Російською Федерацією, Румунією, Словаччиною, Угорщиною.

Мініфраструктури відзначає, що в цілому у 2011 році обсяги вантажних перевезень, які здійснюють українські перевізники в міжнародному сполученні, збільшилися.

Водночас відомство не наводить даних про динаміку показника.

Нагадаємо, що раніше Мініфраструктури повідомляло в 2011 році про збільшення річної квоти дозволів на міжнародні перевезення 12 країнами.