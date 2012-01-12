Уряд схвалив проект угоди про мореплавство в Азовському морі та Керченській протоці

Уряд схвалив проект Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Російської Федерації про заходи із забезпечення безпеки мореплавства в Азовському морі та Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, угода схвалена розпорядженням Кабміну № 1344-р від 28 грудня 2011 року.

Згідно з угодою, для здійснення моніторингу судноплавства в регіоні Україна і Росія здійснюватимуть обмін даними автоматичних ідентифікаційних систем (АІС).

Крім того, угода передбачає взаємовизнання Україною і Росією національних документів (свідоцтв), що підтверджують відповідність суден і екіпажів національним вимогам безпеки мореплавства і захисту морського середовища від забруднення із суден для районів плавання в Азовському морі та Керченській протоці.

Від української сторони угоду підпише віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відомство не уточнює термінів підписання угоди.