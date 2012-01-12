Сьогодні у Білорусі під час ДТП постраждали 11 громадян України

У МЗС України підтверджують, що сьогодні в Білорусі поблизу кордону з Росією сталося ДТП, в якому постраждали 11 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

За його словами, сьогодні на трасі Брест - Мінськ сталося ДТП за участю білоруського автомобіля МАЗ і українського мікроавтобуса «Рено Трафік», у якому перебували 11 громадян України, котрі слідували до Росії.

Внаслідок ДТП двох громадян України було госпіталізовано, а 9 відмовилися від госпіталізації.