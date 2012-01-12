Збитки залізниць від приміських пасажирських перевезень зросли на 11%

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році, за оперативними даними, становлять 3,1 млрд. грн., що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), витрати на приміські пасажирські перевезення будуть покриті доходами від цієї діяльності на 11,82% (у 2010 році - на 11,77%)

Всього впродовж 2011 залізницями України в приміському сполученні перевезено 363, 7 млн. пасажирів, зокрема 54,4 млн. пасажирів пільгових категорій.

Збитки від перевезення пільгових категорій пасажирів у 2011 році зросли на 13,6% порівняно з 2010 роком - до 303,6 млн. грн.

Разом з тим сума компенсації, одержаної за перевезення пільгових категорій пасажирів, у 2011 році зросла на 22% порівняно з 2010 роком — до 142,8 млн. грн.

Прес-служба «Укрзалізниці» відзначає, що основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, зокрема пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.