Львівська залізниця планує призначити додаткові потяги до Трускавця до Євро-2012

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року Львівська залізниця вивчає питання призначення додаткових потягів у напрямку Львів - Трускавець - Львів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, ці плани зумовлені очікуваннями, що в Трускавці проживатиме значна кількість футбольних уболівальників, які приїдуть до України на час проведення чемпіонату Європи.

Сьогодні на ділянці Львів - Трускавець щодня курсує чотири пари потягів підвищеного комфорту.

Задля перевезення вболівальників у дні проведення у Львові футбольних матчів Євро-2012 залізниця планує призначити додатково дві пари потягів за маршрутом Львів - Трускавець - Львів, а у разі потреби - і ще одну пару.

Додаткові потяги курсуватимуть без заїзду на станцію Стрий з технічною зупинкою на станції Дрогобич. Орієнтовний час в дорозі становитиме 1 год. 30 хв.