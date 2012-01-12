Придніпровська залізниця у 2011 р. збільшила перевезення вантажів до 116,7 млн. тонн

Придніпровська залізниця в 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗ, зокрема, в 2011 році було перевезено 14,2 млн. тонн кам`яного вугілля, 1,1 млн. тонн коксу, 3,5 млн. тонн флюсів, 64,5 млн. тонн залізної і марганцевої руди (зокрема на експорт - 24,6 млн. тонн), 13,6 млн. тонн чорних металів, 5,1 млн. тонн будівельних вантажів, понад 3 млн. тонн промислової сировини і формувальних матеріалів, 1,1 млн. тонн цементу, 1,3 млн. тонн зерна, 1,6 млн. тонн граншлаку, 1,5 млн. тонн хімікатів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізна відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2010 році Придніпровська залізниця перевезла 110,354 млн. тонн вантажів.