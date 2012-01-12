Зарплата працівників транспортної галузі в 2011 році зросла на 13,4%

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах Міністерства інфраструктури України в 2011 році зросла на 13,35% порівняно з 2010 роком — до 2 тис. 853 грн. на місяць.

Як повідомляє прес-служба відомства, зокрема, заробітна плата на підприємствах морського і річкового транспорту зросла на 7,5% порівняно з 2010 роком - до 4,5 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників «Укрпошти» в 2011 році зросла на 11,4% - до 1 тис. 497 грн.

Зарплата працівників «Укрзалізниці» зросла на 14,2%, водночас заробітна плата на підприємствах залізничного транспорту зросла на 26,2% - до 2 тис. 682 грн.

Зарплата фахівців, які працюють на підприємствах авіаційного транспорту, в 2011 році зросла на 15,4% - до 8 тис. 496 грн.

Максимальне зростання заробітної плати було зафіксоване на підприємствах автомобільного транспорту, де середньомісячна заробітна плата зросла на 26,4%. При цьому прес-служба не уточнює, до якого рівня зросла зарплата на автотранспортних підприємствах.

Також відомство не уточнює розмір зарплати у сфері дорожнього будівництва, зазначаючи лише, що заробітна плата тут зросла на 7,4% порівняно з 2010 роком.

Всього за даними Мінінфраструктури, в галузі працює 523,956 тис. чоловік.