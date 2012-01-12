Залізниці України збільшили середнє щодобове навантаження на 8,6%

Залізниці України в 2011 році збільшили середнє щодобове навантаження на 8,6% порівняно з 2010 роком — до 1,065 млн. тонн вантажів.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, середнє щодобове навантаження Донецька залізниця збільшила на 7,5%, Придніпровська — на 5,7%, Південна — на 6,9%, Південно-Західна — на 19,2%, Одеська — на 13,3%, Львівська — на 12,3%.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що в 2011 році в середньому на залізницях України вивантажувалося близько 16,8 тис. вагонів — на 8% більше, ніж у 2010 році й на 1,8% більше, ніж було заплановано.

Довідка УНІАН. Українські залізниці в січні-листопаді 2011 року збільшили середньодобове навантаження вагонів на 8,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року — до 1,62 млн. тонн. За 11 місяців 2010 року українські залізничники в середньому щодоби вантажили 979,3 тис. тонн вантажів — на 11,1% більше, ніж у січні-листопаді 2009 року.