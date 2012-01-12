У Криму в ДТП постраждали голова Рескомприроди і керівник Алуштинської СЕС

У Криму тимчасово усунений від виконання обов`язків голови Республіканського комітету з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ потрапив в аварію, його доставлено в лікарню, загрози для життя чиновника немає.

Про це УНІАН повідомив співробітник ДАІ Криму.

Автомобілі марки «БМВ» і «Деу» зіштовхнулися сьогодні в Сімферополі. Другою машиною управляв Є.БУБНОВ. За даними ДАІ, в аварії травмовано також водія «БМВ» - голову Алуштинської СЕС Олександра РАКИТОВА. Загрози для життя санлікаря немає.

Державтонспекція з`ясовує причини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, Є.БУБНОВА було тимчасово усунено з посади на час слідства у справі про забруднення неочищеними стоками Чорного моря в районі Судака.