На Житомирщині приватний перевізник за 1 грн. протягом року возитиме учнів

На Житомирщині один із приватних перевізників погодився за символічну плату – одну гривню – протягом 2012 року перевозити учнів і вчителів Квітневої загальноосвітньої школи, що у Коростишівському районі, яким потрібен транспорт, щоб дістатися до навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації, відповідний договір із місцевою владою терміном на один рік перевізник Євген САВИЦЬКИЙ уклав 12 січня.

У повідомленні також зазначено, що нині у Квітневій школі навчаються 34 учні. Щоденно семеро з них мають потребу у транспорті, оскільки добираються з п’яти різних сіл, долаючи від 3 до 8 кілометрів. Таку ж відстань доводиться долати сімом вихованцям дошкільного навчального закладу і сімом педагогам з районного центру.

За словами заступника голови Коростишівської райдержадміністрації Ігоря ДЖАМАНА, Державною програмою «Шкільний автобус» на 2012 рік «передбачено направлення одного автобуса на Коростишівський район».

«Натомість із появою маршрутки, яка підвозитиме до Квітневої школи, за допомогою приватних перевізників у цьому районі проблему підвезення вирішено. Якщо до району поступить ще 3 бюджетні шкільні автобуси, ми зможемо відмовитися від послуг приватних перевізників", – сказав чиновник.

Загалом Житомирщина потребує ще понад 100 нових шкільних автобусів.