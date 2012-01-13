«Украерорух» запровадив AFIS на дев'яти аеродромах України

Держпідприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») завершило упровадження аеродромного польотно-інформаційного обслуговування (AFIS) замість аеродромного диспетчерського обслуговування повітряного руху на аеродромах «Бердянськ», «Житомир (Озерне)», «Сімферополь (Заводське)», «Керч», «Херсон», «Тернопіль», «Хмельницький», «Сєверодонецьк» і «Черкаси».

Як повідомляє держпідприємство, упровадження AFIS дає можливість скоротити витрати «Украероруху» на забезпечення обслуговування повітряного руху в аеродромних зонах і залишити незмінним розмір ставки плати за аеронавігаційне обслуговування на підході і в районі аеродрому в 2012 році.

“Не збільшуватимуться відповідні статті витрат авіакомпаній на аеронавігаційне обслуговування, що не спричинить зростання цін на авіаквитки або погіршення сервісу для пасажирів”, - зазначається у повідомленні «Украероруху».

Упровадження AFIS на аеродромах цивільної авіації України обумовлено відсутністю потреби у забезпеченні аеродромного диспетчерського обслуговування в тих аеродромних зонах, де не виконуються регулярні рейси і низька інтенсивність повітряного руху. Органи AFIS забезпечують на цих аеродромах польотно-інформаційне і аварійне обслуговування російською і англійською мовами. Повітряний простір навколо аеродромів з наданням AFIS є неконтрольованим, у межах аеродромних зон польотної інформації встановлено клас G повітряного простору.

Державна авіаційна служба України планує продовжити упровадження AFIS й на інших аеродромах цивільної авіації, де надання аеродромного польотно-інформаційного обслуговування є доцільнішим за диспетчерське обслуговування повітряного руху. В процесі цього будуть враховані результати експлуатаційних випробувань надання AFIS на згаданих аеродромах, які продовжаться до липня 2012 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») створено в 1992 році, воно надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування.