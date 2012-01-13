Розроблено нове Положення про використання повітряного простору України

Держпідприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») за дорученням Державіаслужби України розробило і подало на узгодження проект нової редакції Положення про використання повітряного простору України.

Як повідомляє підприємство, проект розроблений відповідно до вимог Повітряного кодексу України, Стандартів і рекомендованої практики ІСАО, законодавства Європейського Союзу, документів євроконтролю, на виконання прийнятої Україною Стратегії інтеграції України в Європейський Союз.

Зокрема, під час розробки документа враховано досвід роботи Державної авіаційної служби України, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України і користувачів повітряного простору стосовно питань організації і використання повітряного простору за останні роки.

Крім того, «Украерорух» розробив і запропонував проект нового документа - Правил використання повітряного простору України.

Під час розробки проекту Правил, зокрема, були враховані вимоги законодавства Європейського Союзу і документів євроконтролю стосовно вдосконаленого менеджменту повітряного простору, що є ключовим питанням подальшого розвитку Європейської мережі організації повітряного руху.

«Адміністрація «Украероруху» сподівається, що Державіаслужба, Мінінфраструктури і Міноборони України підтримають позицію експертів «Украероруху» щодо запропонованого підходу в розробці основних нормативно-правових актів України, що регулюють використання повітряного простору України», - йдеться у повідомленні «Украероруху».

Довідка УНІАН. Держпідприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») створено в 1992 році, воно надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування.