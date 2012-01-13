Державіаслужба виключила з держреєстру 17 повітряних суден

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) виключила з державного реєстру цивільних повітряних суден 17 повітряних суден, на які протягом двадцяти чотирьох місяців не видавалися сертифікати льотної придатності. Згідно з наказом Державіаслужби, з держреєстру виключаються судна, що належать, зокрема, компанії A.P. Financing (DE) Co.Ltd (США), ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» (Київ), ТОВ «Укрмашекспорт» (Іллічівськ), ДП «Антонов» (Київ), АТ «Укртранслізинг» (Київ), АТ «Авіакомпанія спецпризначення «Миколаїв-Аеро» (Миколаїв), АТ «Луганські авіалінії» (Луганськ), ДАП «Україна» (Київ), АТ «АС» (Бородянка, Київська обл.), ТОВ КБ "Вертикаль" (Київ).

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