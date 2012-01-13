ДПТ на Вінниччині: вантажівка збила зубра. Тварина загинула

Біля с. Миколаївка Літинського району Вінницької області водій автомобіля "ДАФ" збив зубра вагою 500 кг. Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області. 12 січня о 3.30 год. на автошляху Гута-Калинівка-Турбів біля с. Миколаївка 39-річний водій автомобіля "ДАФ", житель с. Томашпіль, здійснив наїзд на зубра. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тварина загинула. Як відомо, зубри занесені до Червоної книги України.

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