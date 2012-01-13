Азаров 20 січня обіцяє відповісти на питання користувачів Facebook

20 січня відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"20 січня відбудеться моя всеукраїнська прес-конференція. Зараз я до неї готуюся, і для мене дуже важливо знати вашу думку. Яким ключовим моментам необхідно приділити увагу у виступі? Які теми вас хвилюють найбільше, про що треба відзвітувати у першу чергу, які відомості про роботу уряду вам цікаві?", - питає М.АЗАРОВ.

Він підкреслює, що організатори постараються зробити онлайн-трансляцію конференції в Facebook, "щоб всі, хто побажає, могли побачити і почути, про що ми говоритимемо".

"Крім того, я прямо під час прес-конференції постараюся відповісти на декілька питань, поставлених відвідувачами моєї сторінки у Facebook", - зазначає прем`єр.