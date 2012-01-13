Створення ПАТ залізничного транспорту відкладається. ВР загальмувала закон

Верховна Рада України вирішила відправити на повторне друге читання проект закону «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (№9337).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 376 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається визначення порядку утворення такого товариства.

Проектом закону пропонувалося встановити, що підприємство утворюється «як публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття».

Також ВР відправила на повторне друге читання проект закону «Про внесення змін до закону України «Про залізничний транспорт» (щодо розмежування функцій державного та господарського управління галуззю)» (№9377). За дане рішення проголосували 245 із 376 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.