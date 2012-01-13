Білоруська залізниця у 2011 р. збільшила перевезення вантажів на 9,2% - до 152,8 млн. т

Білоруською залізницею (БЗ) у 2011 році було перевезено 152,8 млн. т вантажів, або 109,2% до рівня 2010 року. Зокрема, транзит вантажів білоруською магістраллю становив 50,5 млн. т, що на 10,8% більше, ніж у 2010 році.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в прес-центрі БЗ.

У прес-центрі відзначили, що одним із найважливіших напрямів роботи магістралі минулого року був розвиток експортного потенціалу залізничного транспорту.

«В результаті за підсумками 2011 року обсяг вивезення вантажів Білоруською залізницею на експорт більш ніж в 2 рази перевищив обсяг ввезення. Вивіз вантажів Білоруською залізницею досяг 40,5 млн. т, що на 36,5% більше рівня 2010 року. Зокрема, вивіз хімікатів збільшився за підсумками 2011 р. у 3 рази до рівня попереднього року, нафтопродуктів – на 51,3%, будівельних вантажів – на 66,8%, лісових вантажів – на 20,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 15,1%», - повідомили у БЗ.

Також у 2011 році спостерігалася стійка тенденція зростання обсягів вантажоперевезень Білоруською залізницею в рамках Митного союзу Білорусі, Росії і Казахстану. За підсумками минулого року білоруською магістраллю на експорт до Російської Федерації і Казахстану було перевезено 5,6 млн. т вантажів, що перевищило рівень 2010 року на 32,3%.