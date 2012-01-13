У Запорізькій області 45 залізничних переїздів перебувають у неналежному стані

У Запорізькій області 45 залізничних переїздів перебувають у стані, який не дозволяє здійснювати через них рух транспорту.

Як заявив сьогодні в ході селекторної наради заступник голови Запорізькою ОДА Петро ГОНЧАРУК, «зараз в Запорізькій області в неналежному стані знаходяться 45 залізничних переїздів. Всі вони не готові для пропуску пасажирського транспорту і якщо не будуть приведені в належний стан до кінця січня, ми не зможемо підготувати паспорти маршрутів, які проходять через ці переїзди, і провести конкурс на пасажироперевезення в районах Запорізької області. В такому разі люди будуть позбавлені маршрутів, якими користуються щодня, що викличе соціальну напругу».

За словами заступника голови ЗОДА, переїзди, які не дозволяють здійснювати рух транспорту, зосереджені на території Запоріжжя, Енергодара і Гуляйпільського району Запорізької області.

Довідка УНІАН. На території Запорізької області в місцях перетину залізничних шляхів і автомобільних доріг функціонує 234 залізничних переїзди.