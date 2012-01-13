Залізниці збільшили пасажироперевезення в далекому сполученні на 3,2%

Залізниці України в 2011 році збільшили перевезення пасажирів у далекому сполученні на 3,2% порівняно з 2010 роком - до 132,8 млн. пасажирів.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця», збитки від пасажирських перевезень у далекому внутрішньому і міжнародному сполученні в 2011 році зросли на 19,3% порівняно з 2010 роком - до 3,4 млрд. грн. При цьому збиток від внутрішніх пасажирських перевезень у далекому сполученні в 2011 році становив 4,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд. грн., що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком. Усього упродовж 2011 року залізницями України у приміському сполученні перевезено 363, 7 млн. пасажирів, зокрема 54,4 млн. пасажирів пільгових категорій.