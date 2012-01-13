Держфлотінспекція виявила 1 145 порушень безпеки на морському транспорті

Держфлотінспекція України в 2011 році провела 462 інспекторських перевірки на морському транспорті, за результатами яких виявлено 1 145 порушень вимог безпеки судноплавства.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, на річковому транспорті Держфлотінспекція в 2011 році здійснила 10 103 перевірки і виявила 2 822 порушення.

Також у 2011 році Держфлотінспекція провела 1 877 інспекційних перевірок суден під іноземними прапорами, які заходили в морські порти України. На 755 суднах виявлено 3 824 невідповідності вимогам безпеки судноплавства.

Всього у 2011 році Держфлотінспекція, в рамках здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки судноплавства і з метою профілактики аварійності на водному транспорті України, здійснила 41 перевірку судноплавних компаній, 20 перевірок підприємств, задіяних у сфері підготовки плавскладу, 18 перевірок морських торгових портів, 10 перевірок спеціалізованих організацій з підготовки інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення, 5 перевірок суднобудівних заводів, три перевірки підприємств із забезпечення безпеки судноплавства, навігації та зв`язку, три перевірки підприємств із обслуговування судноплавних шляхів, дві перевірки річкових портів.

Крім того, Держфлотінспекція провела 198 профілактичних оглядів морських суден, 1 132 профілактичних огляди річкових суден, 7 564 огляди маломірних (малих) суден і обстежила 270 гідротехнічних споруд.