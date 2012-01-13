ВР ратифікувала угоду між Україною та Португалією про повітряне сполучення

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про повітряне сполучення» (№0243).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 282 із 370 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною угодою передбачено, що кожна сторона надає призначеним авіапідприємствам іншої сторони право здійснювати проліт її території без посадки; право здійснювати зупинки на її території з некомерційними цілями; та право здійснювати зупинки на її території в пунктах, встановлених для цього маршруту, з метою прийняття на борт та зняття з нього пасажирів, багажу, вантажу та пошти.

В угоді сказано, що якщо у випадку збройного конфлікту, політичної нестабільності або надзвичайних обставин призначені авіапідприємства однієї сторони не можуть здійснювати перевезення за своїми звичайними маршрутами, інша сторона вживає всіх можливих заходів для забезпечення безперервності таких перевезень шляхом відповідної тимчасової зміни маршрутів, включаючи надання на цей період відповідних прав. Положення цього пункту застосовуються на недискримінаційній основі до призначених авіапідприємств сторін.

Також в угоді зазначено, що кожна сторона має право призначити два авіапідприємства з метою експлуатації договірних ліній за маршрутами, а також відкликати або змінити такі призначення.

В угоді визначені умови при яких кожна сторона має право відмовити у видачі, скасувати, тимчасово припинити або обмежити дію дозволів на експлуатацію договірних ліній або дозволів на виконання польотів авіапідприємства, призначеного іншою стороною.

Відповідно до угоди, кожна сторона “може стягувати або дозволити стягувати справедливі та обґрунтовані збори за користування аеропортовим та іншим обладнанням, а також за надання послуг з повітряних перевезень, що знаходяться під її контролем”.

Жодна з сторін не стягує з призначеного авіапідприємства іншої сторони збори з користувача, розмір яких перевищує розмір зборів, що стягуються з її авіапідприємства, яке здійснює подібні міжнародні повітряні перевезення.

Відповідно до угоди, пасажири, які прямують транзитом через територію будь-якої сторони і не залишають відведеної для такої мети зони аеропорту, підлягають лише спрощеному контролю, за винятком заходів з безпеки для запобігання незаконному втручанню, а саме, насильству та повітряному піратству, а також спеціальних заходів для боротьби з незаконним перевезенням наркотичних речовин. Багаж і вантаж, що прямують транзитом, звільняються від мита, зборів та інших подібних податків.

Також передбачено, що підприємства кожної сторони мають право на території іншої сторони безпосередньо або через агентів здійснювати продаж квитків на повітряні перевезення за місцеву валюту або за вільноконвертовані валюти інших країн у відповідності з застосовним законодавством, а будь-яка особа може вільно купувати квитки на такі перевезення.