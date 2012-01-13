Крюківський ВБЗ цього року планує виробництво вантажних вагонів на рівні минулого

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) в поточному році планує виготовити вантажних вагонів на рівні 2011 року – близько 10 750 штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Наглядової ради підприємства Володимир ПРИХОДЬКО.

«Цього року ми виготовимо вантажних вагонів на рівні 2011 року. Про плани на пасажирські вагони поки нічого не скажу. Портфель замовлень на ці вагони ще не сформований», – сказав він.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється у більш ніж 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод – єдине в СНД підприємство, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів – пасажирських і вантажних.

У 2011 році підприємство збільшило випуск вантажних вагонів на 18% – до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшило на 33,3% – до 28 шт.