ПЗЗ у 2011 році відремонтувала 850 км доріг

Південно-Західна залізниця у 2011 році відремонтувала понад 850 км доріг.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, зокрема, на напрямках прискореного руху пасажирських потягів Київ - Гребінка відремонтовано більш ніж 156 км, на напрямку Київ - Коростень - Шепетівка - Здолбунів – понад 430 км.

Крім того, ПЗЗ встановила 248 комплектів нових стрілочних переводів, зокрема на напрямках впровадження прискореного руху встановлено 157 комплектів швидкісних стрілочних переводів, які дозволяють здійснювати рух пасажирських потягів у межах станції зі швидкістю до 140 км/год.

У грудні 2011 року на ділянках впровадження прискореного руху пасажирських потягів Київ - Гребінка і Київ - Коростень - Шепетівка - Здолбунів була проведена дослідна поїздка рухомого складу зі швидкістю 160 км/год.

У травні 2012 року на напрямках прискореного руху Київ - Гребінка і Київ - Коростень - Шепетівка - Здолбунів заплановано виконати ряд ремонтно-шляхових робіт, завдяки яким на 509,6 км шляху потяг розвиватиме швидкість до 160 км/год.

Довідка УНІАН. Прискорений рух потягів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» на закупівлю 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального потяга локомотивної тяги.