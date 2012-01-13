ВР ратифікувала угоду з Росією про спільний контроль на кордоні
Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 274 із 370 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Ця угода визначає основи співробітництва під час здійснення спільного контролю, пов`язаного з перетином українсько-російського державного кордону особами, транспортними засобами, а також з переміщенням через нього товарів.
В угоді передбачено, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон. Контроль насамперед здійснюють контрольні органи держави виїзду. Контрольні органи держави в`їзду можуть розпочати контроль тільки після того, як контрольні органи держави виїзду повідомлять про закінчення контролю. Ця вимога діє також у разі, якщо контрольні органи держави виїзду не здійснювали контроль. Положення законодавства держави виїзду, пов`язані зі здійсненням контролю, перестають діяти з моменту, якщо співробітники його органів повідомили про закінчення контролю.
Відповідно до угоди, після початку контролю контрольними органами держави в`їзду контрольні органи держави виїзду мають право здійснити повторний контроль лише у разі згоди контрольних органів держави в`їзду.
В угоді передбачено, що співробітники контрольних органів держави однієї сторони, які здійснюють контроль на території держави іншої сторони, у разі виявлення правопорушення, вчиненого громадянином держави сторони, на території якої здійснюється контроль, проводять необхідне оформлення правопорушення.
Угодою передбачено, що контрольні органи держави виїзду зобов`язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в’їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави. Контрольні органи держави виїзду не мають права відмовитися від прийняття і зворотного ввезення товару, у пропуску якого було відмовлено контрольними органами держави в`їзду.