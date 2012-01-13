ОЗ у 2011 році модернізувала 24,3 км доріг

Протягом 2011 Одеська залізниця модернізувала 24,3 км доріг, капітально відремонтувала 167,8 км доріг, провела середній ремонт 154,1 км доріг, виконала комплексно-оздоровчий ремонт на 116,2 км.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниця), загальна вартість робіт за утримання дорожнього господарства становила 508,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. Залізниці України в 2011 році модернізували 450,65 км залізничних колій — на 21,2% менше, ніж роком раніше, і капітально відремонтували 823,6 км шляхів — на 4,6% менше, ніж в 2010 році.