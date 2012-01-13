Призначено в.о. начальників Ялтинського, Керченського і Євпаторійського морпортів

Міністерство інфраструктури України призначило виконуючим обов`язки начальника Ялтинського морського торгового порту Олександра КОТОВСЬКОГО, Керченського морського торгового порту – Мирослава ХАЛІКА і Євпаторійського морського торгового порту – Ігоря КУТАФІНА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник керівництва Ради міністрів Криму.

«Зміни відбулися днями: так, КОТОВСЬКИЙ приступив до роботи цього тижня, а ХАЛІК і КУТАФІН - у перших числах січня», - сказав він.

Раніше О.КОТОВСЬКИЙ понад десять років очолював Керченський торговий морпорт, М.ХАЛІК декілька місяців керував Євпаторійськім морпортом. І.КУТАФІН був переведений до Євпаторії із Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури наприкінці грудня призначило в.о. начальника Севастопольського торгового морпорту Сергія ТАРАКАНОВА, раніше він очолював торговий морпорт Ялти.

3 грудня 2011 р. правоохоронці затримали О.КОТОВСЬКОГО за підозрою у зловживанні службовим становищем при закупівлі Керченським морпортом паливно-мастильних матеріалів. За версією слідства, портовики необгрунтовано перерахували постачальнику понад 230 тисяч гривень. За деякий час О.КОТОВСЬКОГО випустили під заставу.