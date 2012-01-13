ОЗ у 2011 році збільшила завантаження на 12% - до 31 млн. тонн вантажів

Одеська залізниця у 2011 році збільшила завантаження на 11,7% у порівнянні з 2010 роком - до 31 млн. тонн вантажів.

Як повідомляє Державне підприємство залізничного транспорту «Укрзалізниця», середньодобове навантаження в 2011 році зросло на 13,3% у порівнянні з 2010 роком — до 85,312 тис. тонн.

Середньодобове розвантаження при цьому зросло у 2011 році на 10,4% — до 4,25 тис. вагонів.

Експлуатаційний вантажообіг ОЗ у 2011 році зріс на 16,4% - до 61,5 млн. тонн/км нетто, що на 9,9% перевищує запланований показник.

Середня продуктивність локомотива становила більш ніж 1,5 тис. тонн/км брутто.