У ВР зареєстровано законопроект про відключення "сірих" і "чорних" телефонів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Закону України ”Про телекомунікації” щодо запобігання користуванню терміналами, законність ввезення яких на територію України не підтверджена», згідно з яким забезпечується відключення заборонених до використання в Україні мобільних телефонів. Про це повідомляється на сайті ВР.

Законопроект внесений народними депутатами Юрієм МОРОКО і Віталієм КОРЖЕМ.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, відповідно до Закону України ”Про радіочастотний ресурс України" ввезення з-за кордону та експлуатація радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв, зокрема мобільних терміналів, здійснюються в Україні на дозвільній основі. Згідно з нормативними документами, відповідні дозволи надаються ДП ”Український державний центр радіочастот ” (УДЦР), який здійснює реєстрацію кодів ИМЕИ (міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування) мобільних телефонів в узагальненій базі даних кодів ИМЕИ. Крім того, не вирішується реалізація терміналів, коди ИМЕИ яких відсутні в узагальненій базі даних кодів ИМЕИ терміналів.

Проте значна кількість радіоелектронних засобів зв`язку ввозиться на митну територію України незаконно, без отримання відповідних дозволів, сплати необхідних податків і зборів, що приводить до значних втрат державного бюджету щороку. При цьому оператори і провайдери телекомунікацій зобов`язані забезпечувати експлуатацію таких терміналів у своїх мережах, у зв`язку з тим, що сьогодні відповідно до Закону України ”Про телекомунікації” відключення мобільних терміналів можливе лише на підставі рішення суду і у разі, якщо термінал використовується абонентом для здійснення протиправних дій або дій, які загрожують інтересам державної безпеки тощо. Інших правових підстав для відключення терміналів оператори не мають.

Депутати вважають, що недосконала нормативна база робить процедуру відключення, зокрема викрадених або втрачених терміналів, достатньо довгою і неефективною.

Проект закону передбачає внесення змін до Закону України ”Про телекомунікації” щодо законодавчого закріплення за Національною комісією, котра здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ), повноважень стосовно встановлення порядку умов обслуговування терміналу і порядку подання і внесення ідентифікаторів викрадених або втрачених терміналів у базі даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах.

Також пропонується встановити додаткові обов`язки операторів і провайдерів телекомунікацій щодо перевірки під час реєстрації терміналу в телекомунікаційній мережі наявності ідентифікатора цього мобільного терміналу в базі даних. Зокрема, згідно із законопроектом, термінал обслуговується за умови наявності його ідентифікатора в базі даних ідентифікаторів (т.з. «білий список») або в базі даних терміналів, тимчасово дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах (т.з. «сірий список»). У разі непідтвердження протягом 90 календарних днів від дати першої реєстрації в телекомунікаційній мережі терміналу, ідентифікатор якого знаходився в «сірому списку», його законності придбання, ідентифікатор цього терміналу автоматично переводиться із «сірого списку» в базу даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах («чорний список»). При цьому оператор має право відмовляти або припиняти обслуговування в телекомунікаційній мережі терміналу, ідентифікатор якого знаходиться в «чорному списку».