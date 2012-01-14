Круїзний лайнер Costa Concordia дістав 70-метрову пробоїну і тоне біля узбережжя Тоскани

Італійський круїзний лайнер Costa Concordia, який у ніч на суботу сів на мілину поблизу острова Джільо (Giglio) біля узбережжя Тоскани, ліг на бік, більша частина судна вже зникла під водою.

Крен судна становить більш як 80 градусів, повідомляє РІА «Новости».

На знімках з місця подій на лівому боці судна, який височить над водою, виразно видно пробоїну, довжина якої, за оцінками фахівців, становить щонайменше 70 метрів.

Лайнер, на борту якого у момент катастрофи перебувало 4229 людей, сильно нахилений і практично лежить на правому боці. Половина лайнера вже зникла під водою.

Згідно з офіційним повідомленням власника судна - італійської туристичної компанії Costa Crociere, у момент аварії на борту судна перебувало “близько 3200 пасажирів і близько 1000 членів екіпажу". Лайнер у п`ятницю вийшов з порту Чівітавекк’я (Civitavecchia) під Римом у круїз по Середземному морю і прямувала в Савону (Savona).

За офіційними даними, внаслідок аварії загинули шестеро людей, 13 людей дістали поранення. Близько 10 осіб досі вважаються зниклими безвісти, роботи з порятунку людей тривають. Зокрема, підводники обстежують частину судна, яка пішла під воду.