Через густий туман не працює Харківський аеропорт.

Як повідомили УНІАН в адміністрації аеропорту, у зв’язку з несприятливими погодними умовами в суботу зранку не сів і не злетів жоден літак.

Затримується рейс на Київ (аеропорт «Бориспіль»), який мав відбути із Харкова о 7.50.

Згідно з розкладом, сьогодні вдень до Харкова мають прибути літаки з Москви («Внуково»), Хургади і Відня та вилетіти у зворотніх напрямках. Але вказані рейси також залишаються під питанням, оскільки густота туману на містом суттєво не зменшилася, зазначили в аеропорту.