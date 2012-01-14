Українське Дунайське пароплавство заявляє про відновлення нападів румунських піратів

Румунські пірати, які неодноразово нападали на судна Українського Дунайського пароплавства у 2010 році, відновили спроби зухвалих пограбувань українських суден на румунській ділянці Дунаю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство».

Зокрема, за інформацією УДП, 7 січня поточного року капітан теплоходу «Капітан Бабкін» повідомив, що «під час нічної стоянки на 1110 км дунайської магістралі піратами була зроблена спроба розкрадання вантажу з баржі УДП-СЛ-011». «І лише завдяки пильності та рішучим діям екіпажу нападники на човні ретирувалися ні з чим», - йдеться у повідомленні.

Крім того, кількома днями раніше, 4 січня, «об`єктом злочину зловмисників у районі 20-25 км рукава Борча стала баржа УДП-1724, яка слідувала у складі воза теплоходу «Перм ».

«Першим проведенням близько 18:00 судно «Перм» провело цю баржу і дві секції з рудою. Залишивши їх на 25-му км Борча, теплохід повернувся за рештою секцій. У цей час на баржу напали близько 15 грабіжників, які вимагали спиртне, цигарки, гроші, паливо. Крім того, обшукуючи баржу, зловмисники погрожували шкіперу ножем, матроса збиралися викинути за борт... У результаті грабіжники на човнах забрали дві бухти троса по 100 метрів і маневрові троси довжиною близько 150 метрів», - заявили в пароплавстві.

За словами заступника голови правління ПрАТ «УДП» Юрія МІЦКЕВИЧА, напади на судна УДП, що почастішали, «викликають серйозне занепокоєння». «Зважаючи на те, що вантажоодержувачам доставляється вантаж не в повному обсязі, до судноплавної компанії пред`являються комерційні претензії і штрафні санкції. Крім того, бандитські дії з боку місцевого населення і практично повне потурання з боку румунської влади призвели до того, що виникла загроза здоров`ю і життю членів екіпажів суден», - сказав Ю.МІЦКЕВИЧ.

В УДП підкреслили, що про ці та інші випадки нападів піратів поінформовані адміністрація румунського судноплавного каналу на Дунаї, капітанія порту Констанца, а також Управління Служби безпеки України в Одеській області, Міністерство транспорту та інфраструктури Україна, Посольство України в Румунії. Підготовлено звернення з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що склалася, і в Дунайську комісію.

«Дунай як транспортний коридор для всієї Європи повинен використовуватися виключно для міжнародного і, головне, безпечного судноплавства», – заявили в Українському Дунайському пароплавстві.