У Луганську авто врізалося у натовп біля ялинки: одна людина загинула, 11 - травмовано

Вчора близько о 20.15 на Театральній площі Луганська, де встановлена міська новорічна ялинка, автомобіль «Nissan Tiida» врізався у групу людей, які відпочивали біля ялинки.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, внаслідок ДТП 11 жителів Луганська 1993 -1997 р.н. отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до медичних установ міста. Загинула студентка 2-го курсу коледжу технології і дизайну Луганська.

Відносно водія 1982 р.н., Слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Водія затримано у порядку статті 115 КПК України.

За результатами медичного огляду, водій перебував у стані одурманювання (сп’яніння), що викликане вживанням психоактивної речовини.