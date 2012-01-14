Усі постраждалі в ДТП у Луганську забезпечені кваліфікованою допомогою - мерія

Усі ті, хто постраждав у ДТП на Театральній площі Луганська повністю забезпечені медичними препаратами і висококваліфікованою допомогою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник Луганського міського голови Олександр ТКАЧЕНКО.

«Трагічний інцидент, що стався в нашому місті, викликав широкий резонанс у суспільстві, - відзначив він. - Практично одразу на місці події, крім представників органів внутрішніх справ і медпрацівників, були керівники міста. За розпорядженням Луганського міського голови Сергія КРАВЧЕНКА було створено оперативний штаб, і він почав свою роботу. Ми відвідали всіх у лікарнях, а також батьків загиблої дівчинки. Усі постраждалі повністю забезпечені медичними препаратами і висококваліфікованою допомогою».

За словами О.ТКАЧЕНКА, «ухвалено рішення надати матеріальну допомогу постраждалим. На першому етапі вона становитиме 5 тисяч гривень, надалі за необхідності її буде збільшено. Всі витрати з організації похорону загиблої міська влада бере на себе».

За словами начальника управління охорони здоров`я Луганської міської ради Сергія МЕЛЬНИКОВА, восьмеро постраждалих перебувають у важкому стані, двоє – у вкрай важкому.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня близько 20.15 на Театральній площі Луганська, де встановлена міська новорічна ялинка, автомобіль «Nissan Tiida» врізався в групу людей.

В результаті ДТП 10 людей 1993 -1997 р.н. були госпіталізовані. Загинула студентка 2-го курсу коледжу технології і дизайну.

Щодо водія 1982 р.н. слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Водія затримано. За результатами медичного огляду, він перебував у стані одурманення (сп`яніння), викликаному вживанням психоактивної речовини.