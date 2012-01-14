«Фобос-Грунт» впаде завтра увечері в Тихий океан – новий прогноз Роскосмосу

Автоматична міжпланетна станція «Фобос-Грунт» впаде завтра увечері в Тихий океан.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Роскосмосу.

«Прогнозоване вікно падіння залишків КА «Фобос-Грунт» на Землю визначається датами з 15 по 16 січня, з центральною точкою - 15 січня о 21:51 за московським часом. Можлива зона падіння в «смузі» від 51,4 градуса північної широти до 51,4 градуса південної широти», - йдеться в повідомленні.

На наведеній схемі місце падіння вказане в Тихому океані неподалік від берегів Південної Америки.

Оперативна група веде безперервний контроль сходження з орбіти космічного апарату «Фобос-Грунт».

Як повідомляв УНІАН, 13 січня в Роскосмосі прогнозували, що станція впаде в Атлантичний океан неподалік від берегів Південної Америки.

Точний час і місце падіння фрагментів космічного апарату «Фобос-Грунт» планується встановити за 24 години до падіння.

За інформацією відомства, зміна місця й часу падіння фрагментів космічного апарату зумовлені зменшенням висоти його орбіти, сонячною активністю і станом атмосфери.

Федеральне космічне агентство обіцяє своєчасно повідомити про точний час і місце падіння фрагментів космічного апарату «Фобос-Грунт».

«Фобос-Грунт» - перша за 15 років російська автоматична міжпланетна станція, призначена для доставки зразків ґрунту із супутника Марса. Після успішного виведення на орбіту українською ракетою «Зеніт-2SБ» 9 листопада 2011 року маршова рухова установка станції не включилася і не змогла перевести апарат на траєкторію перельоту до Марса. Зонд залишився на низькій навколоземній орбіті і поступово втрачає висоту.

Загальна маса «Фобос-Грунту» становить 13,5 тонни, з яких 11 тонн припадає на компоненти палива. За даними Роскосмосу, земної поверхні можуть досягнути близько 20-30 фрагментів космічного апарату загальною масою не більш як 200 кг Токсичне паливо - діметилгідразин - згорить у щільних шарах атмосфери на висоті приблизного 100 км, упевнені російські фахівці.