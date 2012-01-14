У Чернігові автомобіль начальника обласної міліції потрапив у ДТП

У Чернігові службовий автомобіль, у якому перебував начальник обласного УМВС Олександр МИХАЙЛИК, потрапив у ДТП.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС, аварія сталася вчора ввечері.

Автомобіль "Опель Астра" під керуванням жителя Чернігова зіткнувся зі службовим автомобілем "Фольксваген Туарег", яким керував вільнонайманий співробітник автогосподарства УМВС в області. Ніхто в аварії не постраждав.

Перевірку за фактом ДТП проводить прокуратура Чернігова.