У Чернігові автомобіль начальника обласної міліції потрапив у ДТП
15:35, 14 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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У Чернігові службовий автомобіль, у якому перебував начальник обласного УМВС Олександр МИХАЙЛИК, потрапив у ДТП.
Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС, аварія сталася вчора ввечері.
Автомобіль "Опель Астра" під керуванням жителя Чернігова зіткнувся зі службовим автомобілем "Фольксваген Туарег", яким керував вільнонайманий співробітник автогосподарства УМВС в області. Ніхто в аварії не постраждав.
Перевірку за фактом ДТП проводить прокуратура Чернігова.
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