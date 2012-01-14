На Прикарпатті з’їхав у кювет автобус із 41 туристом. Постраждалих немає
15:36, 14 січня 2012Транспорт/Звя'зок
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В Івано-Франківській області 13 січня близько 11.00 під час руху із селища Ясіня Закарпатської області до гірськолижного туристичного комплексу "Буковель" (село Поляниця Яремчанської міськради) на відстані 2 км від "Буковеля" з’їхав з дороги у кювет автобус, який перевозив 41 туриста.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, постраждалих немає.
Щоб витягнути автобус на проїжджу частину дороги, залучалися дві одиниці техніки туркомплексу "Буковель".
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