На Прикарпатті з’їхав у кювет автобус із 41 туристом. Постраждалих немає

В Івано-Франківській області 13 січня близько 11.00 під час руху із селища Ясіня Закарпатської області до гірськолижного туристичного комплексу "Буковель" (село Поляниця Яремчанської міськради) на відстані 2 км від "Буковеля" з’їхав з дороги у кювет автобус, який перевозив 41 туриста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, постраждалих немає.

Щоб витягнути автобус на проїжджу частину дороги, залучалися дві одиниці техніки туркомплексу "Буковель".